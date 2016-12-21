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Российских моряков освободили из пиратского плена в Гвинейском заливе
Общество

Российских моряков освободили из пиратского плена в Гвинейском заливе

Вчера 11:29
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Российских моряков освободили из пиратского плена в Гвинейском заливе

Москва, 21 декабря. Захваченные пиратами в Гвинейском заливе российские моряки освобождены из плена. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Нигерии.

«Вечером 20 декабря 2016 года были освобождены российские моряки, похищенные пиратами в Гвинейском заливе», — сообщило посольство в своем микроблоге в Twitter.

Как передает газета «Известия», ранее в территориальных водах Бенина пираты захватили судно «Сароник Бриз», на борту которого находились российские моряки. Троих граждан РФ пираты увезли в неизвестном направлении. По некоторым данным, это были капитан корабля, второй механик и повар.

Читайте также: МИД РФ: Судно с россиянами и украинцами на борту захватили в водах Бенина.

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Ксения Тасманова
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