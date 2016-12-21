Новак раскрыл план «Газпрома» по газовому спору с Украиной

Москва, 21 декабря. Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о планах «Газпрома» решить вопросы о поставках газа с Украиной.

По словам министра, российская корпорация предлагает «Нафтогазу Украины» урегулировать вопрос о предоплате за поставки газа без заключения дополнительного соглашения к контракту. «Газпром» предлагает «Нафтогазу» обменяться взаимными письмами, которые ответили бы на вопросы и озабоченность «Нафтогаза» относительно предоплаты», — пояснил Новак.

Он также особо подчеркнул, что энергетическая компания РФ категорически против заключения допсоглашения, эту позицию полностью поддерживает Минэнерго, поскольку стороны проходят процедуру рассмотрения спорных вопросов в Арбитраже.