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Новак раскрыл план «Газпрома» по газовому спору с Украиной
Экономика

Новак раскрыл план «Газпрома» по газовому спору с Украиной

Вчера 11:24
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Новак раскрыл план «Газпрома» по газовому спору с Украиной

Москва, 21 декабря. Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о планах «Газпрома» решить вопросы о поставках газа с Украиной. 

По словам министра, российская корпорация предлагает «Нафтогазу Украины» урегулировать вопрос о предоплате за поставки газа без заключения дополнительного соглашения к контракту. «Газпром» предлагает «Нафтогазу» обменяться взаимными письмами, которые ответили бы на вопросы и озабоченность «Нафтогаза» относительно предоплаты», — пояснил Новак.

Он также особо подчеркнул, что энергетическая компания РФ категорически против заключения допсоглашения, эту позицию полностью поддерживает Минэнерго, поскольку стороны проходят процедуру рассмотрения спорных вопросов в Арбитраже.

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Ярослава Замысловатова
#александр новак
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