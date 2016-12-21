ИГ взяло на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине

Москва, 21 декабря. Боевики террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт в Берлине.

Экстремисты запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) взяли на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке, который произошел в Германии. Боевики распространили в Интернете сообщение о том, что наезд на людей 19 декабря совершил «боец Исламского государства», который управлял грузовиком.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник обратил внимание, что среди погибших во время теракта может быть украинский гражданин, передает «Газета.ru».