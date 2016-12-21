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Минэкономразвития РФ заявило о замедлении спада экономики
Экономика

Минэкономразвития РФ заявило о замедлении спада экономики

Вчера 11:06
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Минэкономразвития РФ заявило о замедлении спада экономики

Москва, 21 декабря. Министерство экономического развития России улучшило свой прогноз по динамике ВВП в 2016 году.

По словам заместителя главы ведомства Алексея Ведева, спад экономики замедлится с 0,6 до 0,5%. Как рассказали эксперты, спад ВВП в III квартале 2016-го прекратился.

На данный момент экономика вошла в фазу медленного восстановления. Как пишет газета «Известия», эксперты полагают, что даже новые прогнозы ведомства пока не дают оснований для улучшения оценок по 2017 году.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что находящиеся на ключевых постах экономисты должны нести ответственность за неправильные экономические решения. 

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Алия Шарафутдинова
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