Россия заморозила переговоры по отмене визового режима с Турцией

Москва, 21 декабря. Россия временно замораживает переговоры с Турцией по введению безвизового режима для турецких граждан, сообщил источник в дипломатических кругах.

Москва намерена предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян, находящихся на территории Турции. Относительно переговоров с Анкарой о введении безвиза для турецких граждан, они приостановлены, сообщил дипломатический источник газете «Известия». Отметим, что несколько месяцев назад погибший в Анкаре посол Андрей Карлов говорил, что пока Москва не должна вводить безвизовый режим, поскольку не предприняты все меры, которые бы исключили проникновение в РФ террористов.