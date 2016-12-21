Шойгу: Посол в Турции был убит из-за борьбы России с террористами

Москва, 21 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу уверен, что убийство российского посла Андрея Карлова связано с операцией РФ против международного терроризма.

Это заявление глава военного ведомства сделал на встрече с министром национальной обороны Турции. Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия не намерена прекращать борьбу с террористами. Также министр обороны России поблагодарил своего турецкого коллегу за визит в Москву для обсуждения актуальных вопросов по противодействию терроризму и решения сирийского конфликта.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что российский посол в Турции Андрей Карлов подвергся нападению на открытии фотовыставки "Россия глазами турков" в Анкаре. Мужчина в черном костюме несколько раз выстрелил в Карлова и ранил еще трех человек. Российский посол от полученных ранений скончался.