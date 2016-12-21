Большинство россиян не надеются получить новогодний подарок

Москва, 21 декабря. Большинство жителей России в ходе соцопроса заявили, что не ждут никаких подарков на Новый год. В большинстве случаев это объясняется либо усталостью от предновогодней суеты либо необходимостью завершить начатое в уходящем году.

Газета «Известия» совместно с проектом «Новости Mail.ru» организовала приуроченный к Новому году опрос. В ходе него выяснилось, что процент женщин, не надеющихся на получение новогоднего подарка, практически сопоставим с аналогичным результатом у мужчин.

При этом на вопрос о самом предпочтительном подарке большинство мужчин ответили, что хотят получить связанную с их хобби вещь. А треть опрошенных женщин призналась, что будет рада больше всего ювелирным украшениям.