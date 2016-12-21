Террористы ИГ полностью разрушили город Дарайя под Дамаском

Дамаск, 21 декабря. После того как впервые за несколько лет войска правительственной армии вошли в расположенный неподалеку от Дамаска город Дарайя, они обнаружили, что некогда богатый населенный пункт оказался в руинах. После себя в руинах города боевики оставили сотни мин.
Сейчас в разрушенной Дарайе нет ни одного гражданского жителя. На протяжении ряда лет город был оплотом террористов, рвавшихся к столице Сирии.
«Этот город был ключевой позицией для наступления на Дамаск благодаря выгодному географическому положению. Боевики при поддержке ряда стран сделали из него террористический анклав, использовали все виды имеющегося у них вооружения», — рассказал РИА Новости сирийский генерал Омран Хайсан.