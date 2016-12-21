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ДНР: жилой дом сгорел дотла после артобстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой
Новороссия

ДНР: жилой дом сгорел дотла после артобстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой

Вчера 10:55
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ДНР: жилой дом сгорел дотла после артобстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой

Донецк, 21 декабря. Жилой дом в селе Крутая Балка сгорел после артобстрела со стороны ВСУ, заявил и.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун.

По данным силовых структур республики, ВСУ выпустили по ДНР 244 артиллерийских снаряда калибрами 152 и 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм. Обстрелы украинской армии продолжались с 18.00 до 2.00. Под огонь попали Трудовские, Александровка, Еленовка, Спартак, Крутая Балка, Саханка, Ленинское, Коминтерново и Докучаевск.

В результате нападения в Крутой Балке сгорел жилой дом. 

«Данных о пострадавших не поступало», — отметил Моргун.

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Катерина Тимошенская
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