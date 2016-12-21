Депутаты Госдумы почтили память убитого посла Карлова минутой молчания

Москва, 21 декабря. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания российского посла в Турции Андрея Карлова, погибшего в Анкаре в понедельник.

Сегодня перед работой российского парламента депутаты отдали дань уважения погибшему представителю отечественного дипведомства Карлову. По словам депутата Леонида Слуцкого, инцидент был провокацией, поэтому из-за трагедии отношения между Москвой и Анкарой не изменятся. Депутат Геннадий Зюганов заявил, что убийца «стрелял во всех нас». Он предложил сохранить память о после с помощью мемориальной доски, предложив установить ее в МИД РФ.