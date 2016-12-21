Пальмира: названа экономическая причина захвата древнего города боевиками ИГ

Дамаск, 21 декабря. Истинная причина захвата древнего сирийского города Пальмира, некогда называемого «жемчужиной востока» — вовсе не ненависть боевиков «Исламского государства» к остаткам древней языческой культуры, и даже не близость к важнейшему стратегическому аэродрому Т-4.

Как утверждает испанская El Confidencial, в районе вокруг Пальмиры «сосредоточена примерно половина газовых резервов Сирии и, кроме того, через него проходят несколько крупных трубопроводов». Таким образом, для «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ решением Верховного суда) древняя Пальмира является не культурным сокровищем, как для всего мира, а нефтяным кладом.