Тренер Ринат Билялетдинов может перейти в «Локомотив»

Москва, 21 декабря. Российский тренер Ринат Билялетдинов может получить должность в московском клубе «Локомотив», где он проработал шесть лет. Об этом сообщил источник газеты «Известия».

«Руководство «железнодорожников» заинтересовано в приглашении в клуб Рината Билялетдинова. В «Локомотиве» хорошо знают, насколько успешно умеет работать с молодежью российский специалист», — сообщил собеседник издания. По его информации, специалиста могут пригласить на должность тренера молодежного состава или сотрудника селекционного отдела клуба.

Сам Билялетдинов не исключает возвращения в стан «железнодорожников» и готов рассмотреть предложение, как только оно поступит.