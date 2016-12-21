Экономисты Bloomberg раскрыли план отмены антироссийских санкций

Вашингтон, 21 декабря. Стало известно, как власти США изменят санкционную политику против Москвы в новом году. Большинство американских экспертов полагают, что ограничительные меры начнут постепенно смягчать, а в дальнейшем и вовсе отменят. Как будет происходить эта процедура, а также какие последствия она окажет на другие государства, сообщили сегодня Bloomberg.

О смягчении санкции заявили 55% опрошенных агентством американских экономистов. Сначала, по их словам, Белый дом в течение 12 месяцев будет постепенно ослаблять ограничения

США начнут смягчать антироссийские санкции течение ближайших 12 месяцев, а затем могут отменить вовсе. После этого, как утверждают 40% специалистов, постепенно отменять антироссийские санкции начнет и Евросоюз. «Если США ослабят санкции, то члены ЕС не смогут сохранять консенсус по поводу санкционного режима в его нынешнем виде», — полагает сотрудник представительства британской консультационной компании IHS Markit в Вашингтоне Чарльз Мовит.