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Редчайшую акулу-молот смогут увидеть жители Новосибирска
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Редчайшую акулу-молот смогут увидеть жители Новосибирска

Вчера 10:50
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Редчайшую акулу-молот смогут увидеть жители Новосибирска

Новосибирск, 21 декабря. В дельфинарий Новосибирска привезли уникальную акулу-молот. По словам специалистов, в России таких экземпляров осталось всего два.

Уникальное животное привезли из Москвы. Перевозка была осуществлена по всем правилам и под строгим контролем. Ученые пояснили, что всего таких экземпляров в России два.

Акула-молот отличается очень причудливой формы. Ее голова напоминает лопату или молот, а глаза находятся по бокам «молота», а ноздри – впереди.

В начале декабря у побережья Австралии акула напала на 65-летнего серфера, в результате чего мужчина получил значительные укусы ноги и руки, передает «Газета.ru».

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Катерина Тимошенская
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