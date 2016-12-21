Пентагон продолжит войну с ИГ в Ливии после падения Сирта

Вашингтон, 21 декабря. Американские войска на территории Северной Африки продолжат борьбу с террористами «Исламского государства» в Ливии после освобождения от террористов города Сирт. Как заявил представитель Африканского командования ВС США Марк Чидл, в Ливии еще очень многое предстоит сделать.

«Мы продолжим воевать с ИГ в Ливии и повсюду, руководствуясь последними указами президента, — объявил американский военный. — Мы по-прежнему готовы работать с признанным ООН правительством национального согласия, ливийским народом, нашими союзниками и партнерами в регионе с целью предотвратить создание ИГ надежного убежища где-либо на территории Ливии».