Испанский ученый шокировал научный мир открытием пригодной для жизни планеты

Мадрид, 21 декабря. Испанский ученый Гиллем Англада-Эскуде рассказал, где находится экзопланета, на которой есть растения, облака и лед.

По словам астронома, планета Proxima b, которая является ближайшей к Солнечной системе экзопланетой, похожа на Землю. По мнению исследователя, она пригодна для жизни. Эксперт полагает, что на Proxima b существует необычная растительность, лед и облака. На ней также есть океан.

Англада-Эскуде подчеркнул, что для подробного изучения планеты необходимо отправить зонд.

Напомним, астроном Гиллем Англада-Эскуде был включен Nature в список ученых, внесших значительный вклад в науку в 2016 году.