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Шок после победы Трампа: почему резолюция ООН по Крыму ничего не значит
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Шок после победы Трампа: почему резолюция ООН по Крыму ничего не значит

Вчера 11:13
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Шок после победы Трампа: почему резолюция ООН по Крыму ничего не значит

Делегация из Крыма готова отправиться в Организацию Объединенных Наций с докладом о реальной жизни на территории российского полуострова. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона Руслан Бальбек. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о резолюции, которую 19 декабря приняла Генассамблея ООН.

По словам Бальбека, на сегодняшний день ООН стала площадкой для лоббирования настроений, направленных против Российской Федерации, а также принятия решений, продиктованных политикой, что дискредитирует организацию как международный институт. Он отметил, что крымская делегация готова продемонстрировать доказательства того, что Крым — полуостров свободы, где главенствует согласие и межнациональный мир.  Политик подчеркнул, что в делегацию готовы войти представители национально-культурных общин Крыма, общественники, чиновники и политики.

Шок после победы Трампа: почему резолюция ООН по Крыму ничего не значит

Напомним, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которая призывает к международному мониторингу ситуации в области прав человек на территории Крыма. Документ обвиняет Россию, что на полуострове якобы ущемляются права человека, ведется дискриминационная практика в отношении жителей Крыма, «включая крымских татар». И прочее. Стоит отметить, что автором проект резолюции выступала Украина.

«Генассамблея ООН пошла на поводу у уходящей в небытие администрации президента США. Мир меняется, но старые схемы и старые подходы действуют так, будто ничего не происходит. Шок после победы Трампа еще не прошел. Во-первых, эта резолюция по Крыму ничего не значит ни для Крыма, ни для России. Идет развитие, которое никак не зависит от полномочных представителей конгломерата полусвободной Европы и Западной Африки. Те страны, которые вынесли это решение, действуют под давлением, так как самостоятельно сделать выводы о ситуации в Крыму, особенно в том, что касается прав крымскотатарского населения, они не могут или не хотят», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Шок после победы Трампа: почему резолюция ООН по Крыму ничего не значит

По словам эксперта, происходят удивительные вещи. Старый мир достраивает стену, которая идет под снос, тратя колоссальные ресурсы на это и производя колоссальный объем ненужной работы.

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«Идея с выступлением крымской делегации в ООН очень перспективная. Более того, Руслан Бальбек вместе с рядом крымских представителей уже давно работает по этой задаче. В частности, на декабрь запланировано участие одного из членов правительства Крыма, вице-премьера Георгия Мурадова, в одной из сессий ООН. Процесс признания Крыма в мире не зависит от этого решения ООН. Политики, сделавшие ставку на давление на Россию по крымскому вопросу, рано или поздно уйдут. Вместе с тем нам нужно ждать довольно долгого сопротивления запада по вопросу санкций. Даже с Трампом эти санкции могут продлиться долго. Но, скорее всего, с февраля следующего года начнутся серьезные перемены в мировой повестке, связанные с тем, что Трамп не собирается отказываться от своих довольно радикальных планов по изменению роли США в мире», — резюмировал Игорь Рябов.

комментарии
Илья Муромский
#игорь рябов #руслан бальбек
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