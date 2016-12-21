Студент в свой день рождения изнасиловал 13-летнюю девочку в Липецке

Липецк, 21 декабря. В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего студента, который подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы. Теперь предполагаемому злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.

По официальной версии, студент познакомился в соцсети со школьницей и пригласил ее на свой день рождения. 18 декабря он встретился с потерпевшей и, оставшись с ней наедине, изнасиловал. В пресс-службе СУ СК РФ по региону подчеркивают: подозреваемый знал, что его жертва не достигла совершеннолетия.

Родители девочки узнали о случившемся и обратились в полицию, после чего на предполагаемого насильника завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Как сообщало ранее URA.RU, еще одно уголовное дело по факту изнасилования было возбуждено в Екатеринбурге. Там полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в надругательстве над двумя школьницами.