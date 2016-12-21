США обещают Японии осуществить крупнейший возврат территорий

Вашингтон, 21 декабря. США намерены вернуть под контроль Японии часть острова Окинава. Это будет самый крупный возврат территорий с 1972 года, заявил командующий вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез.

Общая площадь территорий, которые могут быть возвращены Японии, составляет четыре тысячи гектаров.

«Возвращение четырех тысяч гектаров станет самым крупным возвратом земли японскому правительству с 1972 года», — констатировал Мартинез.

По его словам, церемония передачи, которая пройдет в два этапа, запланирована на 21 декабря в Токио и 22 декабря — в городе Наго префектуры Окинава.

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