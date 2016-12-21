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Алеппо не изменит отношений России и Турции
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Алеппо не изменит отношений России и Турции

Вчера 10:55
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Алеппо не изменит отношений России и Турции

Анкара, 21 декабря. Участие России в освобождении сирийского города Алеппо никак не скажется на отношениях Москвы и Анкары, считают эксперты.

Несколькими днями ранее у зданий российских дипломатических миссий в Анкаре прошли акции протеста, однако это не сможет ухудшить российско-турецких отношений. Население Турции просто хочет завершения войны в соседней стране, сообщают местные СМИ, для того, чтобы власти уделили больше внимания внутренним проблемам. Анкара нацелена на развитие сотрудничества с Россией, это лишний раз подтвердил недавний визит в Москву глав МИД и военного ведомства Турции.

Террористы бесчинствуют не только в соседней Сирии, но и в самой Турции. Как ранее сообщала НСН, неизвестный открыл огонь у входа в посольство США в Анкаре. Никто не пострадал, но после этих событий американские власти решили приостановить на неопределенный срок работу своих дипломатических представительств в Турции.

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Алексей Громов
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