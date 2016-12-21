Американские СМИ назвали убийство посла РФ в Анкаре «возмездием»

Москва, 21 декабря. Обозреватель New York Daily News Герш Кунцтман назвал убийство российского дипломата Андрея Карлова не терактом, а «возмездием за преступления» Кремля.

Журналист Герш Кунцтман западного издания сравнил убитого в Анкаре посла РФ Андрея Карлова с немецким дипломатом Эрнстом фом Рата, погибшим в 1938 году, который также как россиянин, по мнению обозревателя, «не был невинной жертвой». В публикации Кунцтман также отмечает, что Карлов воплощал политику, в рамках которой «сбрасывались бомбы» в САР, разрушались города.

Отметим, что ранее депутат Рады Парасюк назвал убийцу дипломата «героем». После такого заявления официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась давать комментарии, отметив, что «бесноватые — не ее епархия». Ранее дипломат в посте Facebook отметила, что российская армия буквально спинами «оградила мир от мировой войны».