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По делу об убийстве посла Карлова в Турции задержаны 12 человек
Происшествия

По делу об убийстве посла Карлова в Турции задержаны 12 человек

21.12.2016 10:32
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Убийство посла Карлова в Анкаре: полиция Турции арестовала 12 подозреваемых

Анкара, 21 декабря. По делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова задержаны уже 12 человек. Об этом сообщили источники турецкого агентства Anadolu.

Следователи полагают, что за убийством стоит организация ФЕТО, лидером которой является проживающий в США исламский проповедник Фетхулла Гюлен. Эта версия основана на результатах обыска квартиры мужчины, расстрелявшего российского дипломата: в жилище Мевлюта Мерта Алтынташа обнаружили литературу соответствующего содержания.

Сейчас, как пишет Anadolu, арестованы шестеро родственников Алтынташа и его сосед. Правда, по последним данным, одного из задержанных отпустили.

Полиция Турции также назвала имя еще одно подозреваемого в организации убийства — это  Сулейман Е, возглавляющий подразделения ФЕТО в полицейской академии Измира, где учился Алтынташ.

Кроме того, были заключены под стражу еще четверо полицейских, которых взяли на работу одновременно Алтынташем, а также еще один подозреваемый.

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Ярослава Замысловатова
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