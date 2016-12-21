Полиция эвакуировала четыре здания в Новосибирске после сообщения о минировании

Новосибирск, 21 декабря. Четыре здания в Новосибирске были оцеплены спецслужбами после сообщения о заложенных в них бомбах.

Как рассказали в управлении мэрии города по взаимодействию со СМИ, утром на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о минировании нескольких зданий в городе. Аноним назвал четыре адреса. Он заявил, что бомбы заложены в 17-этажном жилом доме на улице Фрунзе, соседнем трехэтажном здании, где располагаются банк и ирландский паб. Злоумышленник рассказал о минировании здания бизнес-центра «На Крылова», а также торгового центра «ВТД&Колорлон».

Прибывшие на место полиция и спасатели вывели людей из опасных посещений. На данный момент на месте работают кинологи и спецслужбы.