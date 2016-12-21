Крымская делегация представит «полуостров свободы» в ООН

Симферополь, 21 декабря. Представители Крыма готовы выступить перед ООН с докладом о жизни на полуострове в настоящее время, чтобы разрушить домыслы антироссийской пропаганды, объявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он заявил, что ООН дискредитировала себя, заявив об ущемлении прав человека в российском Крыму.

«Крымская делегация готова выступить на площадке ООН и продемонстрировать доказательства того, что Крым сегодня является полуостровом свободы, где царит межнациональный мир и согласие, — заявил Бальбек РИА Новости. — Мы готовы представить доказательства масштабного развития и позитивных изменений, которые произошли в Крыму после воссоединения с Россией».