Новак рассказал о приросте добычи нефти и газа по итогам года

Москва, 21 декабря. Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, об увеличении добычи нефти и газа в стране по итогам текущего года.

Экспорт российского газа вырастет на 5% — до 202,3 млрд кубометров, заявил министр энергетики Александр Новак. Он также добавил, что увеличилась и нефтедобыча на 0,2% по сравнению с 2015 и достигнет 637 млрд кубометров. «Это консервативно — возможно, будет больше, — прокомментировал министр энергетической отрасли. — В этом году мы впервые с 2013 года пошли вверх», — резюмировал он. По словам Новака, по итогам текущего года также наблюдается рост добычи черного золота на уровне 547,5 млн тонн, что составляет плюс 2,5%".