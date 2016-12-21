«Газпром» сделал «Нафтогазу» новое предложение по поставкам газа

Москва, 21 декабря. Российский «Газпром» категорически против подписания с украинским «Нафтогазом» дополнительного соглашения по поставкам, однако готов их гарантировать в письменной форме, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Украинская сторона настаивает на дополнительном соглашении. Представители «Газпрома» категорически против этого предложения.

«Мы тоже поддерживаем позицию «Газпрома», потому что стороны находятся в суде, — обратил внимание российский министр. — «Газпром» предлагает «Нафтогазу» обменяться письмами, которые бы ответили на ту озабоченность, которая есть у «Нафтогаза» относительно предоплаты».

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