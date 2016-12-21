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В Алеппо российские врачи получили благодарность ВОЗ
Новости Сирии

В Алеппо российские врачи получили благодарность ВОЗ

21.12.2016 10:22
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В Алеппо российские врачи получили благодарность ВОЗ

Алеппо, 21 декабря. Представители Всемирной организации здравоохранения выразили благодарность российским врачам отряда «Центроспас» за помощь, оказанную жителям Алеппо.

Представители ВОЗ оценили оперативность размещения российского госпиталя около сирийского города Алеппо, пациенты очень положительно отзывались о работе российских медиков. Госпиталь «Центроспас» занимает лидирующие позиции глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад для работы в зонах катастроф и бедствий. В госпитале работают кардиологи, хирурги, травматологи, терапевты и невропатологи. За время работы госпиталя к российским врачам МЧС за помощью обратились более полутора тысяч сирийцев.

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Алексей Громов
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