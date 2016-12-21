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ДНР назвала главный вопрос итогового заседания по Донбассу в Минске
Новороссия

ДНР назвала главный вопрос итогового заседания по Донбассу в Минске

Вчера 10:24
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ДНР назвала главный вопрос итогового заседания по Донбассу в Минске

Донецк, 21 декабря. Ключевым вопросом итогового заседания политической группы в Минске станет обсуждение формулы Штайнмайера, заявили представители министерства иностранных дел ДНР.

Представители Донецкой народной республики обратили внимание на главный вопрос, который будет поднят на итоговом заседании политической подгруппы в Минске.

«Основным на повестку сегодняшней встречи вынесено обсуждение формулы Штайнмайера. Эта встреча станет итоговой в 2016 году», — отметили представители внешнеполитического ведомства республики.

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Катерина Тимошенская
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