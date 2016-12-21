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Концепция изменилась: почему США исключили Россию из списка главных угроз
Весь мир

Концепция изменилась: почему США исключили Россию из списка главных угроз

Вчера 10:25
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Смена геополитического вектора: почему США исключили РФ из списка главных угроз

Команда избранного президента США Дональда Трампа не стала включать Российскую Федерацию в список главных угроз национальной безопасности страны, сообщает Foreign Policy со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания. Что это означает, корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил независимый политический аналитик Александр Асафов.

В документе, который попал к сотрудникам издания, отмечается, что в оборонные приоритеты новой администрации попали террористическая организация ИГ (запрещена в России — прим. ред.), разработка новой стратегии кибербезопасности и сокращение дефицита бюджета. Кроме этого, в документе упоминаются брифинги, посвященные Китайской Народной Республике и Северной Корее.

«Документ, который попал в распоряжение издания, — скорее всего вброс, дело рук людей из Лэнгли. Не нужно сомневаться — у нас за рубежом нет ни друзей, ни партнеров. Так что мы наблюдаем, как команда Трампа обозначает реальные угрозы, и в этот список как раз попал Китай. Не Россия, не Украина, никакая не Турция, ничего такого близко нет. Пекин — это очевидный геополитический противник Соединенных Штатов, поэтому они вынуждены мобилизоваться. Ранее мы уже видели вызовы для Америки со стороны Пекина, поэтому включение КНР в список угроз — осознание этого процесса. Геополитические противники подписываются под своими намерениями, и для Москвы это хорошо, потому как обе стороны будут договороспособными», — поясняет ситуацию Асафов.

Смена геополитического вектора: почему США исключили РФ из списка главных угроз

Отметим, список с рейтингом приоритетных направлений внешней политики будущей администрации США уже передан Пентагону одним из представителей переходной команды Трампа. При этом представители команды будущего избранного президента отказались комментировать наличие или отсутствие России в списке главных угроз. Надо понимать, что записка не является исчерпывающей и Москва еще может быть включена в этот список.

«Да, Кремлю не стоит расслабляться, потому что сразу после Пекина Москва будет идти вторым номером. Но то, что Вашингтон обозначает себя таким образом, то что он «стирает грим с лица» и прямо говорит, что Китай для него важен, что он его противник — уже хорошо. И это также значит, что следующий фронт — мы. Нам нужно ждать такой же открытости в нашу сторону. Вашингтон признает, что работает против Москвы», — заключает политолог.

Смена геополитического вектора: почему США исключили РФ из списка главных угроз

Напомним, высокопоставленные американские чиновники уже не раз называли Российскую Федерацию одной из главных угроз для Соединенных Штатов. Об этом трижды заявлял министр ВВС США Дебора Ли Джеймс. В июле прошлого года военное ведомство США обнародовало новую национальную военную стратегию США. В части, касающейся России, говорится о том, что страна вносит вклад в международную борьбу с наркотиками и терроризмом, однако Вооруженные силы РФ, якобы подрывают безопасность в регионе напрямую или через посредников.

комментарии
Сергей Чемеков
#дональд трамп #александр асафов #дебора ли джеймс
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