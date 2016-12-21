Концепция изменилась: почему США исключили Россию из списка главных угроз

Команда избранного президента США Дональда Трампа не стала включать Российскую Федерацию в список главных угроз национальной безопасности страны, сообщает Foreign Policy со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания. Что это означает, корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил независимый политический аналитик Александр Асафов.

В документе, который попал к сотрудникам издания, отмечается, что в оборонные приоритеты новой администрации попали террористическая организация ИГ (запрещена в России — прим. ред.), разработка новой стратегии кибербезопасности и сокращение дефицита бюджета. Кроме этого, в документе упоминаются брифинги, посвященные Китайской Народной Республике и Северной Корее.

«Документ, который попал в распоряжение издания, — скорее всего вброс, дело рук людей из Лэнгли. Не нужно сомневаться — у нас за рубежом нет ни друзей, ни партнеров. Так что мы наблюдаем, как команда Трампа обозначает реальные угрозы, и в этот список как раз попал Китай. Не Россия, не Украина, никакая не Турция, ничего такого близко нет. Пекин — это очевидный геополитический противник Соединенных Штатов, поэтому они вынуждены мобилизоваться. Ранее мы уже видели вызовы для Америки со стороны Пекина, поэтому включение КНР в список угроз — осознание этого процесса. Геополитические противники подписываются под своими намерениями, и для Москвы это хорошо, потому как обе стороны будут договороспособными», — поясняет ситуацию Асафов.

Отметим, список с рейтингом приоритетных направлений внешней политики будущей администрации США уже передан Пентагону одним из представителей переходной команды Трампа. При этом представители команды будущего избранного президента отказались комментировать наличие или отсутствие России в списке главных угроз. Надо понимать, что записка не является исчерпывающей и Москва еще может быть включена в этот список.

«Да, Кремлю не стоит расслабляться, потому что сразу после Пекина Москва будет идти вторым номером. Но то, что Вашингтон обозначает себя таким образом, то что он «стирает грим с лица» и прямо говорит, что Китай для него важен, что он его противник — уже хорошо. И это также значит, что следующий фронт — мы. Нам нужно ждать такой же открытости в нашу сторону. Вашингтон признает, что работает против Москвы», — заключает политолог.

Напомним, высокопоставленные американские чиновники уже не раз называли Российскую Федерацию одной из главных угроз для Соединенных Штатов. Об этом трижды заявлял министр ВВС США Дебора Ли Джеймс. В июле прошлого года военное ведомство США обнародовало новую национальную военную стратегию США. В части, касающейся России, говорится о том, что страна вносит вклад в международную борьбу с наркотиками и терроризмом, однако Вооруженные силы РФ, якобы подрывают безопасность в регионе напрямую или через посредников.