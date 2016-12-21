Путин перенес большую пресс-конференцию, чтобы проститься с Карловым

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин 22 декабря простится с послом РФ в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре. Поэтому запланированная на этот день большая пресс-конференция переносится на 23 декабря, заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что в четверг глава России примет участие в траурных мероприятиях.

Напомним, российский дипломат Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Преступник был уничтожен турецкой полицией.

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