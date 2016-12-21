В МВД рассказали о негативных последствиях подорожания сигарет в 2017 году

Москва, 21 декабря. Средняя стоимость пачки сигарет в 2017 году в России может подскочить до 220 рублей. Новую стоимость подсчитали в МВД РФ с учетом повышения акцизов на табачную продукцию. При этом в ведомстве опасаются роста поставок нелегального табака из Белоруссии и Казахстана.

По данным министерства, в государствах — членах Таможенного союза, сигареты на 30% дешевле, чем в России, а поток нелегальной продукции из Белоруссии и Казахстана уже наблюдается в приграничных с Белоруссией областях.

Однако Минфин и Минсельхоз заявляют о том, что объем нелегального рынка табака в России составляет всего лишь 2%, пишет газета «Известия».