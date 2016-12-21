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Польский водитель грузовика сражался с террористом из Берлина
Общество

Польский водитель грузовика сражался с террористом из Берлина

21.12.2016 10:11
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Польский водитель грузовика сражался с террористом из Берлина

Варшава, 21 декабря. Владелец транспортной фирмы, которой принадлежал грузовик, использованный для потрясшего Германию теракта на рождественской ярмарке в Берлине, рассказал, что его сотрудник Лукаш Урбан, водитель этого грузовика, сопротивлялся террористу сколько смог. Террористу пришлось застрелить водителя, чтобы завладеть транспортным средством.

«Было ясно, что он сражался за свою жизнь. Все его лицо распухло и было окровавлено, — заявил владелец польской транспортной компании Ариэль Журавский и коллеги погибшего водителя. — Я не верю, что он мог бы отдать грузовик без борьбы и не сражался бы до конца в случае нападения».

Премьер Польши Беата Шидло назвала Урбана первой жертвой трагедии в Берлине. В результате теракта погибли 12 человек, 48 госпитализированы.

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