Две девочки погибли в пожаре под Саратовом, их мать в больнице

Саратов, 21 декабря. В поселке Дубки Саратовской области минувшей ночью загорелся жилой дом. В результате ЧП погибли четырехлетняя и 11-летняя девочки, их мать была госпитализирована.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на СУ СК РФ по региону, после тушения пожара огнеборцы обнаружили в доме тела двух детей. Их мать с ожогами госпитализировали. Причины возгорания сейчас устанавливаются в ходе доследственной проверки.

Добавим, ранее в Екатеринбурге загорелась находившаяся на реконструкции школа по Верх-Исетскому бульвару, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, передает URA.Ru.