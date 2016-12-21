Донбасс: ВСУ обстреляли село Саханка на юге ДНР

Донецк, 21 декабря. Киевские силовики минувшей ночью вели массированный обстрел села Саханка на юге Донецкой народной республики.

Как рассказал глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский, обстрелы производились с 00.00 до 00.30. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, ВСУ 1579 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР. Ранее сообщалось, что Донецк, Ясиноватую и Докучаевск накрыл артиллерийский огонь ВСУ. Военные ВСУ в ночь с 19 на 20 декабря выпустили 279 мин и артиллерийских снарядов по южным селам ДНР и окраинам Докучаевска, Горловки, Ясиноватой, Донецка.