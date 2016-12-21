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Донбасс: ВСУ обстреляли село Саханка на юге ДНР
Новороссия

Донбасс: ВСУ обстреляли село Саханка на юге ДНР

Вчера 10:00
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Донецк, 21 декабря. Киевские силовики минувшей ночью вели массированный обстрел села Саханка на юге Донецкой народной республики.

Как рассказал глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский, обстрелы производились с 00.00 до 00.30. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, ВСУ 1579 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР. Ранее сообщалось, что Донецк, Ясиноватую и Докучаевск накрыл артиллерийский огонь ВСУ. Военные ВСУ в ночь с 19 на 20 декабря выпустили 279 мин и артиллерийских снарядов по южным селам ДНР и окраинам Докучаевска, Горловки, Ясиноватой, Донецка.

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Алия Шарафутдинова
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