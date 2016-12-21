Пинг-понг с Путиным: зачем Обама звонил в Кремль по горячей линии

По информации средств массовой информации, администрация президента Соединенных Штатов Барака Обамы в октябре текущего года впервые воспользовалась «красным телефоном», чтобы предупредить Москву о недопустимости якобы имевших место кибератаках во время президентской кампании в США. Ряд сотрудников американской разведки отмечают, что это говорит о том, насколько в тот момент была серьезная ситуация. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с аналитиком новую публикацию о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Как отмечают СМИ, Обама впервые воспользовался «горячей линией» между Белыми домом и Кремлем 31 октября 2016 года, чтобы выразить свое недовольство из-за якобы имевших место российских кибератак. Таким образом Обама пытался оказать давление на Москву, надеясь, что кибератаки прекратятся, утверждают СМИ.

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«Звонок Обамы Путину по защищенной линии связи — это шаг, рассчитанный на внутреннюю американскую аудиторию. Хиллари Клинтон в своей избирательной кампании сделала ставку на разоблачение «российской угрозы», а свое поражение объясняет «вмешательством Москвы». Обама фактически поддерживает версию кандидата-однопартийца и вводит ее в официальное пространство отношений двух стран. Это имеет свою логику. В современном мире происходит переход от привычных видов боевых действий к кибератакам, терактам, финансовым и торговым войнам, «цветным революциям», пропаганде в СМИ. Примечательно, что США первыми законодательно утвердили право применения вооруженной силы в ответ на кибератаки. При этом известно, что, например, вирус Stuxnet, поразивший компьютеры на атомной станции в Иране, был сделан не без помощи американских и израильских спецслужб. Разоблачения Эдварда Сноудена также показали, насколько амбициозны и опасны планы США по глобальному информационному контролю», — пояснил ФАН военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

По словам аналитика, еще в 2012 году в отчете Национального разведывательного сообщества США, посвященном прогнозу будущих угроз безопасности страны. В нем, помимо констатации фактов роста уязвимости сетей коммуникаций и баз данных, были прямо указаны государства, которые, по мнению разведчиков, представляют опасность для США — Китай и Россия. Две страны обвинялись в том, что с их территории происходят регулярные проникновения в американские коммуникации, направленные на кражу информации, интеллектуальной и материальной собственности.

«Проблема глобальной безопасности, состоящая в праве на участие в управлении Интернетом и вопросах суверенитета сейчас нашла свое выражение в ситуации с выборами в США. И в данном случае шаг Обамы преследовал и другую цель, более масштабную, чем внутриамериканская политическая борьба. На фоне антироссийской информационной кампании Вашингтон впервые на таком уровне ставит вопрос о кибербезопасности, что может служить сигналом о том, что этому направлению будет оказано еще большее внимание американских властей, военного и разведывательного сообществ. В киберпространстве уже наглядно проявляются признаки, свойственные историческому противостоянию двух общественно-политических систем, холодной войне, в которой Россия и США стараниями действующей администрации Обамы вновь оказались противоборствующими сторонами», — резюмировал Сергей Простаков.