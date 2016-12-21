Кафе ДВФУ закрыто после госпитализации 16 студентов с отравлением

Владивосток, 21 декабря. Сразу полтора десятка студентов оказались в больнице с симптомами отравления, после того как пообедали в расположенном на территории Дальневосточного федерального университета частном кафе. Работа кафе была приостановлена до вынесения постановления судом.

«Примерное количество госпитализированных, по предварительной информации университета, 16 человек. Мы можем однозначно сказать, что за последние три дня новых фактов выявления кишечной инфекции не было. Студенты отравились не в студенческой столовой, которая принадлежит университету, а в частном кафе на территории университета», — подчеркнул источник РИА Новости в ДВФУ.