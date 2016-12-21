Дворкович поручил продлить трудовой договор с главой «Почты России» Страшновым

Москва, 21 декабря. Вице-премьер России Аркадий Дворкович поручил министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову заключить новый трудовой договор с гендиректором ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым.

Об этом рассказал источник в аппарате правительства. Как пишет «Коммерсант», Никифоров должен доложить Дворковичу о заключении контракта до 31 декабря. Отмечается, что в контракте указан срок до июля 2017 года.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ потребовала открытия уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в размере 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года.