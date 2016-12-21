ИГ займет место России в военной стратегии Трампа

Вашингтон, 21 декабря. В новом списке приоритетных задач министерства обороны США, подготовленном администрацией избранного президента США Дональда Трампа, не значится Россия — избранный президент предпочел поставить на первое место в списке глобальных угроз для Соединенных Штатов террористов «Исламского государства».

Список важнейших угроз для национальной безопасности США, по мнению кабинета Трампа, выглядит следующим образом: на первом месте оказалась террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ по решению Верховного суда), на втором месте — кибербезопасность Америки, а третьей важнейшей угрозой для США является огромный дефицит федерального бюджета.