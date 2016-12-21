Госдеп ответил на обвинения в причастности к убийству посла РФ в Анкаре

Вашингтон, 21 декабря. Госдеп США взбешен заявлениями министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавошоглу о возможной причастности Америки к убийству посла РФ Андрея Карлова в Анкаре.

Официальный представитель ведомства Джон Кирби назвал такие высказывания совершенно беспочвенными. «Это совершенно абсурдные обвинения, абсолютно лживые и абсолютно не имеющие в основе ни грамма правды», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что к убийству российского посла причастен сторонник находящегося в США турецкого оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена, которого американская сторона отказалась выдать Анкаре.

По словам Кирби, Вашингтон не имеет никакого отношения к Гюлену.