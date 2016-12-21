Девятилетняя девочка в Петербурге отбилась от похитителя в маске

Санкт-Петербург, 21 декабря. В Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник в маске попытался похитить третьеклассницу, однако девочка ударила его и убежала.

Как стало известно ФАН, на улице Сафронова в Ломоносове неизвестный с маской на голове подошел к девочке 2007 года рождения и пригласил ее сесть в иномарку Volkswagen. Когда третьеклассница отказалась, мужчина попытался посадить ее в автомобиль силой. Тогда школьница ударила похитителя-неудачника и убежала. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы.