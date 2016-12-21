Американские экономисты назвали сроки отмены антироссийских санкций

Москва, 21 декабря. Большинство экономистов считают, что антироссийские санкции будут смягчаться в течение ближайших 12 месяцев.

Агентство Bloomberg провело опрос экономистов. По данным издания, 55% экспертов высказали мнение, что США начнут смягчать антироссийские санкции в следующем году. 43% специалистов считают, что избранный президент США Дональд Трамп может не отважиться на значительное смягчение финансовых санкций.

Как пишут «Известия», 40% респондентов рассказали, что важным последствием изменения политики Вашингтона будет ее влияние на санкции Евросоюза в отношении России.

40% экспертов думают, что ЕС начнет отменять ограничительные меры против Москвы в течение 12 месяцев.