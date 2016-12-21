Посольство РФ не подтвердило гибель россиян в ДТП на курорте Таиланда

Пханган, 21 декабря. Посольство РФ в Таиланде прокомментировало ДТП на юге королевства, в результате которого, как ранее сообщалось в СМИ, якобы погибли двое россиян. Однако в посольстве располагают информацией только об одной пострадавшей гражданке России.

«По поступившей к нам информации, в больнице находится лишь одна наша гражданка, у нее незначительные ранения», — сказал ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства Владимир Соснов. Собеседник агентства добавил, что у таиландской полиции нет сведений о личностях жертв аварии.

Ранее в местных СМИ сообщалось о гибели трех человек в ДТП с туристическим автобусом, который выехал за пределы проезжей части и врезался в дом. По данным издания Phuket News, среди погибших были граждане РФ.