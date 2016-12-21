FAN-TV Лента новостей
Посольство РФ не подтвердило гибель россиян в ДТП на курорте Таиланда
Общество

Посольство РФ не подтвердило гибель россиян в ДТП на курорте Таиланда

Вчера 9:47
63

Посольство РФ не подтвердило гибель россиян в ДТП на курорте Таиланда

Пханган, 21 декабря. Посольство РФ в Таиланде прокомментировало ДТП на юге королевства, в результате которого, как ранее сообщалось в СМИ, якобы погибли двое россиян. Однако в посольстве располагают информацией только об одной пострадавшей гражданке России.

«По поступившей к нам информации, в больнице находится лишь одна наша гражданка, у нее незначительные ранения», — сказал ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства Владимир Соснов. Собеседник агентства добавил, что у таиландской полиции нет сведений о личностях жертв аварии.

Ранее в местных СМИ сообщалось о гибели трех человек в ДТП с туристическим автобусом, который выехал за пределы проезжей части и врезался в дом. По данным издания Phuket News, среди погибших были граждане РФ.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

Сегодня 17:44
194

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

Сегодня 17:40
146

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

Сегодня 17:33
165

Новости Новороссии: Киев расследует убийственную халатность ВСУ в Донбассе, 970 ударов по ДНР

Сегодня 17:15
505

Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

Сегодня 17:09
1314
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Алеппо: комиссия ООН рассказала, кто обстрелял гуманитарный конвой

18:03

Президент Филиппин назвал Верховного комиссара ООН идиотом

18:03

Россия подарит Сербии 30 танков и истребители МиГ-29

18:02

МИД Белоруссии выразил протест из-за высказываний российского ученого

17:57

Напористое поведение: НАТО ответила на слова Шойгу об активности альянса у границ РФ

17:52

Курды обвинили Тегеран в убийстве пяти человек в Ираке

17:51

ФСБ разоблачила законспирированную ячейку исламистов в Московском регионе

17:49

Киев дал месяц следователю ГПУ на обыск администрации Путина

17:49

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

17:44

Шойгу рассказал, как ВКС РФ спасли Сирию от распада

17:44

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

17:40

Украина сообщила, когда откажется от угля из ДНР и ЛНР

17:39
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Алеппо: комиссия ООН рассказала, кто обстрелял гуманитарный конвой
Читать
Закрыть