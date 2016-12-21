ООН объявила о готовности направить в Алеппо сотню наблюдателей

Нью-Йорк, 21 декабря. В настоящее время практически все готово для отправки в освобожденный от террористов Алеппо международных наблюдателей от ООН. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Пан Ги Мун.

«У нас уже есть около ста человек, большинство — граждане Сирии. Они могут быть размещены немедленно, как только будут созданы необходимые условия», — заявил Пан Ги Мун.

Он отметил, что в стороне не останутся Сирийский Красный арабский полумесяц и Международный комитет Красного Креста.

В интервью российским агентствам генсек ООН заявил, что причиной сирийского кризиса стало то, что «народ Сирии сам разделен. Региональные силы разделены. Совет Безопасности разделен».