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Сирия сегодня: в Алеппо неспокойно, «Джебхат ан-Нусра» срывает покровы
Новости Сирии

Сирия сегодня: в Алеппо неспокойно, «Джебхат ан-Нусра» срывает покровы

Вчера 9:42
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Сирия сегодня: в Алеппо неспокойно, «Джебхат ан-Нусра» срывает покровы

Сирия, 21 декабря. Соединенные Штаты объяснили причину, по которой не отделили так называемую «умеренную оппозицию» от боевиков «Джебхат ан-Нусры». Госдеп «напомнил» о своем лидерстве в урегулировании сирийского конфликта. В Алеппо и Дамаске рвутся бомбы. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Страсти по «ан-Нусре»

Как заявил официальный представитель государственного департамента США Джон Кирби, Вашингтон не смог завершить процесс отделения так называемой «умеренной оппозиции» от «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации), потому что их было крайне сложно «считать по головам». Однако, отметил он, попытки такого рода предпринимались американцами постоянно.

Напомним, накануне глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты не смогли подтвердить участие в согласованных действиях по урегулированию сирийского кризиса. По итогам трехсторонней встречи (Россия, Турция и Иран) Лавров напомнил: ранее государственный секретарь США Джон Керри признал, что в американской администрации произошел разлад в отношении сотрудничества с Российской Федерацией по Сирии. В результате не удалось реализовать договоренности по урегулированию сирийского конфликта, которые были достигнуты между двумя страми в сентябре.

Вашингтон забыли спросить

По словам Кирби, Белый дом не согласен с тем, что Соединенные Штаты теряют лидерство в урегулировании сирийского конфликта в связи с совместными действиями Турции, России и Ирана в этом направлении. Он отметил, что США по-прежнему активны на дипломатическом поле. Встреча в Москве представителей трех государств, подчеркнул Кирби, «не значит, что американская дипломатия теперь пустая и недейственная».

Сирия сегодня: в Алеппо неспокойно, «Джебхат ан-Нусра» срывает покровы

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты поддерживают любые попытки мирного урегулирования. Однако, отметил Кирби, необходимо, чтобы все стороны не только закрепили результаты переговоров на бумаге, но и реализовали их на практике. По его словам, США «не были исключены, не оставлены в стороне».

На линии огня

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки было зафиксировано 30 обстрелов со стороны боевиков различных незаконных вооруженных формирований, которые ранее присоединились к режиму прекращения огня. Под огонь террористов попали населенные пункты и позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинциях Алеппо (12), Дамаск (16), Хама (1) и Деръа (1).

Сирия сегодня: в Алеппо неспокойно, «Джебхат ан-Нусра» срывает покровы

По данным Центра, террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам» (ранее носившая название «Джебхат ан-Нусра») из зенитных орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляла в городе Алеппо кварталы Сукари, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фахт, «1070», Амри, Шурфа, Ашрафия, Эль-Амрия, Салад-ан-Ансари и Маньян. Кроме того, под огнем «умеренных» в провинции Дамаск оказались населенные пункты Хауш-Эль-Фаддалия, Джаубар, Хауш-Насри, Арбил, Кабун, Хауш-Харабу и Блелие.

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Илья Муромский
#барак обама #сергей лавров #джон керри
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