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Турецкая армия и сирийская оппозиция вернули контроль над шоссе Аль-Баб – Алеппо
Политика

Турецкая армия и сирийская оппозиция вернули контроль над шоссе Аль-Баб – Алеппо

Вчера 9:24
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Турецкая армия и сирийская оппозиция вернули контроль над шоссе Аль-Баб – Алеппо

Анкара, 21 декабря. Действующие при поддержке турецкой армии силы сирийской оппозиции установили полный контроль над дорогой между городами Эль-Баб и Алеппо на севере Сирии.

Как передает Reuters, боевики сирийской оппозиции, выступающие против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», взяли под свой контроль шоссе.

Турецкие военные оказали им артиллерийскую и авиационную поддержку.

По данным СМИ, за минувшие сутки турецкие самолеты нанесли удар по 48 целям ИГИЛ. Они уничтожили 15 боевиков.

Ранее сообщалось, что ЕС и арабские государства примут участие в восстановлении Сирии. 

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Алия Шарафутдинова
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