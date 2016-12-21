Арабские пользователи Интернет назвали «подвигом» убийство посла РФ в Турции

Доха, 21 декабря. Проведенный в Интернете опрос среди подписчиков Twitter-канала арабского новостного агентства Al Jazeera показал отношение читателей к убийству российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Как оказалось, преимущественно арабские читатели относятся к теракту как к подвигу.

Авторы опроса попытались выяснить восприятие аудиторией этого убийства и сформулировали вопрос следующим образом: «На мой взгляд, убийство российского посла в Турции – это…». На выбор были предложены следующие варианты: а) героический подвиг, б) преступление в) что-то другое (пояснить в комментарии).



В опросе приняли участие 10,843 человека, и подавляющее большинство голосов (55%) было отдано версии «убийство российского посла в Турции – это героический подвиг».