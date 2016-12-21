Названа причина ЧП с пассажирским Boeing в аэропорту «Кольцово»

Екатеринбург, 21 декабря. Следователи назвали предварительную причину ЧП с Boeing 767–300 в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

Как заявили официальные представители Уральского СУ СК РФ на транспорте, в настоящее время установлено, что после хлопка в районе правого борта самолета сработал датчик отказа двигателя, и командир судна принял решение экстренно тормозить. В итоге лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на расстояние около 20 метров.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло сегодня в 01.01 МСК. На борту самолета авиакомпании Azur Air, выполнявшего рейс Екатеринбург — Пхукет (Тайланд), находилось 335 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Судно также не получило повреждений, отметили в ведомстве.

Представители аэропорта «Кольцово» уточнили, что все пассажиры были доставлены в терминал, часть согласилась разместиться в гостинице, а часть осталась в аэропорту, всем им предоставили горячее питание и напитки. Самолет был перемещен на одну из стоянок.

«На данный момент все 335 пассажиров прошли регистрацию и готовятся к вылету на резервном борту», — заявил директор по стратегическим коммуникациям ОАО «Аэропорт Кольцово» в Екатеринбурге Дмитрий Тюхтин.