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Движение поездов на сиреневой ветке метро в Москве восстановлено
Общество

Движение поездов на сиреневой ветке метро в Москве восстановлено

Вчера 9:13
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Движение поездов на сиреневой ветке метро в Москве восстановлено

Москва, 21 декабря. Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено.

Ранее работа поездов в этом направлении была приостановлена из-за падения пассажира на рельсы на станции «Выхино».

Как передает пресс-служба Московского метрополитена, движение поездов от «Жулебино» до «Текстильщиков» восстановлено и скоро войдет в график.

Напомним, на станции метро погиб пассажир, упав на пути на станции «Выхино». Станцию метро «Выхино» закрыли из-за упавшего на рельсы пассажира. 

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Алия Шарафутдинова
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