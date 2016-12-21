Движение поездов на сиреневой ветке метро в Москве восстановлено

Москва, 21 декабря. Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено.

Ранее работа поездов в этом направлении была приостановлена из-за падения пассажира на рельсы на станции «Выхино».

Как передает пресс-служба Московского метрополитена, движение поездов от «Жулебино» до «Текстильщиков» восстановлено и скоро войдет в график.

Напомним, на станции метро погиб пассажир, упав на пути на станции «Выхино». Станцию метро «Выхино» закрыли из-за упавшего на рельсы пассажира.