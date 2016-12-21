Специалисты из США рассказали о многомиллионных доходах «русских хакеров»

Нью-Йорк, 21 декабря. По мнению специалистов из американской компании White Ops, специализирующейся на противодействии киберпреступности, группа хакеров, базирующихся в России, разработала настолько эффективный метод интернет-мошенничества, что их доходы составляют порядка 5 млн долларов ежедневно.

Как заявили киберэксперты, в России была создана программа Methbot, которая используется для «изъятия средств у населения сравнительно честным путем»: деньги пострадавшие американцы платят добровольно. Methbot создал в сети уже порядка 250 тысяч фиктивных рекламных сайтов, которые выполняют рекламные функции. Заказчики из США платят за рекламу, однако просмотром этих страниц занимаются только боты, симулирующие действия настоящих пользователей.

По оценкам White Ops, сумма денежных потерь из-за рекламных мошенников в текущем году составила порядка 7 млрд долларов.