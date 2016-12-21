Путепровод разрушился на федеральной трассе А-120 в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 декабря. В Кировском районе Ленинградской области произошло частичное разрушение путепровода на 132 км федеральной трассы А-120 «Санкт – Петербург – Южное полукольцо».

Пролетное строение мостового сооружения через Октябрьскую железную дорогу часто разрушилось накануне днем. Для водителей в тот же день организовали объезд по региональным трассам «Санкт-Петербург — Кировск» и «Павлово – Мга – Любань – Оредеж-Луга».

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, ширина проезжей части путепровода составляет 7 м. Известно, что он расположен за пределами населенных пунктов.